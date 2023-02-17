Халили: «Когда у меня были проблемы, уезжал в горы и приводил себя в порядок»

Обладатель малого Кубка России в спринтерских гонках Карим Халили занял на этапе в Чайковском четвертое место и высказался о проблемах с функциональным состоянием.

«В первую очередь меня сейчас беспокоит моя форма, мое состояние. Мне хочется прийти в себя, вернуть свой нормальный уровень. Это главное, что меня волнует. Перед сезоном мы немного неправильно отработали, поэтому на протяжении почти всего сезона я не мог показывать свою привычную скорость. Летом я бежал на хорошей загрузке и показывал хорошую скорость, думал, что смогу делать ещё больше, а надо было где-то себя тормознуть. Думал, что организм все стерпит. Горы я всегда воспринимал хорошо и всегда, когда у меня были проблемы в сезоне, я уезжал в горы, и подготовка там приводила меня в порядок. Я мог возвращать свою форму. Сейчас я поговорил с тренерами и решил провести там еще несколько дополнительных дней один. Постарался перезагрузиться и сделать все, чтобы остаток сезона провести на более высоком уровне. Думаю, что сегодня я провел лучшую в сезоне гонку в плане хода», — приводит слова Халили Metaratings.ru.

Халили допустил в спринте два промаха и уступил победителю 1 минуту 7,1 секунд. Выиграл гонку Эдуард Латыпов, который преодолел 10-километровую дистанцию спринта с одним промахом за 23 минуты 57,2 секунд. Второе место с единственным промахом занял Даниил Серохвостов (+38,6), а замкнул тройку лучших Ильназ Мухамедзянов с двумя промахами (+1:01,5).

В общем зачете Кубка России Халили занимает первое место с 496 очками, опережая Александра Поварницына на 15 баллов.