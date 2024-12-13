Касперович считает, что все зарубежные тренеры мечтают о возвращении российских биатлонистов

Тренер Александр Касперович заявил, что зарубежные коллеги мечтают о возвращении российских биатлонистов.

«Конечно, мы следим за всей спортивно-политической обстановкой. Хотим и мечтаем, чтобы мы вернулись во всех категориях. Но тут многое зависит от международной федерации. Знаю, что СБР много работает, находится в контактах с ней. Надеюсь, нас допустят до Олимпиады. Если не полным составом, то хотя бы молодежным. Это уже будет огромным прорывом. Я много общаюсь с зарубежными тренерами, все они ждут, когда мы вернемся, и мечтают обыграть сборную России. Пересматриваю международные старты прошлых лет — вот это было неповторимое зрелище. Мечтаю о том, чтобы успеть на своем веку увидеть подобное снова», — сказал Касперович «ВсеПроСпорт».

В сентябре Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе отстранение россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой.