Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

7 сентября, 07:51

Кайса Мякяряйнен рассталась с гражданском мужем после 15 лет отношений

Отдел спорта «СЭ»

Чемпионка мира по биатлону Кайса Мякяряйнен объявила в соцсетях о разводе со своим многолетним бойфрендом Яркко Силтакорве.

Разрыв произошел год назад после 15 лет отношений, но 39-летняя финка решилась рассказать об этом публично только сейчас.

Раньше Силтакорпи работал сервисменом сборной Финляндии, но занялся преподавательской деятельностью «ради спасения брака» с Кайсой. Однако это не помогло. Пара решила расстаться, но при этом сохранила дружеские отношения, сообщает Ilta-Sanomat.

Кайса Мякяряйнен
7
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Двукратная чемпионка мира Хильдебранд завершила карьеру и ждет рождения ребенка

Повторные выборы президента Союза биатлонистов России состоятся 14 октября