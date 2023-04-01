Казакевич: «Давно не испытывала такого тремора в ногах, как на стойке в эстафете»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич, выступающая за Свердловскую область, поделилась впечатлениями от своего этапа эстафеты на чемпионате России.

— Не удалось со стрельбой стоя справиться, — приводит слова Казакевич Metaratings.ru. — Больше переживала за стрельбу лежа, потому что на пристрелке ветер был очень сложный, влево-вправо дуло. Были сомнения в «лежке», потому что в предыдущих гонках я справлялась лучше со стрельбой стоя. Но как показала эстафета, прежние ошибки еще присутствуют. Давно не испытывала такого тремора в ногах, с ним не удалось справиться.

— Но сегодня и ветер был посильнее, чем в предыдущие дни.

— Да, согласна. Сегодня очень сильный ветер. В основном люди сегодня ошибались лежа.

— Насколько довольны своим функциональным состоянием? Насколько удалось прибавить по сравнению с первыми гоночными днями?

— Состояние примерно такое же. Самым тяжелым был спринт, потому что я не смогла полноценно подготовиться к этому чемпионату России. Я выполняла скоростную работу в спринте, хотя до этого около недели вообще ничего не делала. Сейчас уже лучше.

Казакевич допустила один промах в стрельбе лежа и зашла на два штрафных круга на «стойке». Спортсменка завершила свой этап на первом месте и передала эстафету Наталье Шевченко с преимуществом более 15 секунд.