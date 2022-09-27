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Биатлон

27 сентября, 15:42

Казакевич — об индивидуальной гонке: «Не могу сказать, что довольна. Нужно было стрелять лучше»

Алина Савинова

Биатлонистка Ирина Казакевич поделилась мнением о выступлении в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России по биатлону в Чайковском. 24-летняя спортсменка заняла 3-е место.

«Не могу сказать, что довольна. Нужно было стрелять лучше. Но сегодня, наверное, из всех тех гонок, которые были по ходу лета, не считая сочинского этапа, по ощущениям более уверенная стрельба», — приводит слова Казакевич Metaratings.ru.

Также биатлонистка объяснила, почему выступает во всех стартах в Чайковском.

«Я люблю соревнования, люблю соревноваться. Хотелось подарить болельщикам положительные эмоции, и очень рада, что, несмотря на холодную погоду в будний день, люди нашли время и пришли посмотреть. Также нас смотрит очень много людей по телевизору, и болельщики хотят видеть лучших биатлонистов нашей страны. Поэтому я считаю, что если у меня есть силы и возможности, то я обязательно должна принимать участие во всех стартах», — добавила она.

Победу в индивидуальной гонке одержала Тамара Дербушева. Второй финишировала Виктория Сливко.

Источник: https://metaratings.ru/news/kazakevich-esli-u-menya-est-sily-i-vozmozhnosti-to-ya-obyazatelno-dolzhna-prinimat-uchastie-vo-vsekh-1369950/
Биатлон
Ирина Казакевич
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