Казакевич — о Юрловой Перхт: «В 15-16 лет смотрела на нее по телевизору и хотела быть как она в сборной»

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Казакевич поделилась мнением о Екатерине Юрловой-Перхт, которая завершила карьеру.

Последнюю гонку 39-летняя биатлонистка провела в Кубке Содружества. В масс-старте, который прошел 14 апреля, она заняла 14-е место.

— Что для тебя значит Екатерина Юрлова-Перхт?

— Это была очень эмоциональная церемония прощания. У нее была замечательная карьера. Хоть в последние годы она не так часто радовала нас своим появлением, но она показывала крутые результаты. Я рада, что смогла оказаться с ней команде. Помню, как мне было 15-16 лет и смотрела на нее по телевизору. Хотела как она быть в сборной. Когда попала в команду, мы ездили на сборы. У меня был восторг просто видеть ее. Я обращалась к ней на «вы». Она меня спрашивала: «Зачем ты обращаешься ко мне так?» Я не могу просто так обращаться к людям на «ты», особенно к тем, на кого я равнялась, — сказала Казакевич.

Юрлова-Перхт является чемпионкой мира в индивидуальной гонке, чемпионкой Европы в гонке преследования и семикратной чемпионкой страны. Она также становилась победителем и призером этапов Кубка мира.