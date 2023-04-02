Казакевич выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Сегодня, 09:54
Биатлонистка Ирина Казакевич одержала победу в масс-старте на 12,5 км на чемпионате России-2023 в Ханты-Мансийске.
25-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 40 минут 32,3 секунды, допустив 2 промаха на огневых рубежах.
Второе место заняла Тамара Дербушева (отставание 3,7 секунды; 0 промахов), третьей стала Екатерина Носкова (10,8; 2).
Биатлон.
Чемпионат России — 2023.
Масс-старт, 12,5 км. Женщины
1. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 40.32,3 (2 промаха)
2. Тамара Дербушева (Свердловская область) — отставание 3,7 секунды (0)
3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) -10,8 (2).