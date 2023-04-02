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Биатлон

Сегодня, 09:54

Казакевич выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Мария Гусева
Ирина Казакевич.
Фото Global Look Press
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Биатлонистка Ирина Казакевич одержала победу в масс-старте на 12,5 км на чемпионате России-2023 в Ханты-Мансийске.

25-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 40 минут 32,3 секунды, допустив 2 промаха на огневых рубежах.

Второе место заняла Тамара Дербушева (отставание 3,7 секунды; 0 промахов), третьей стала Екатерина Носкова (10,8; 2).

Биатлон.

Чемпионат России — 2023.

Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 40.32,3 (2 промаха)

2. Тамара Дербушева (Свердловская область) — отставание 3,7 секунды (0)

3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) -10,8 (2).

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