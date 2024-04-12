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Сегодня, 22:21

Казакевич заявила о желании повторить сборы с группой Бородавко

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич заявила о желании повторить опыт проведения сборов с тренером Юрием Бородавко.

«У нас очень сильная и конкурентная команда. Внутри команды хорошая конкуренция. Мы постоянно подстегиваем друг друга в ходе тренировок в команде. Один из сборов проводила с Бородавко? Я бы хотела повторить такие же сборы, но у нас есть стрельба, а лыжники проводят сборы там, где нет стрельбища. Для меня это принесло большую пользу в техническом плане, но одного сбора мало. Если мне предоставится такая возможность, с удовольствием повторю этот опыт», — приводит слова Казакевич Metaratings.ru.

Казакевич в нынешнем сезоне Кубка России занимает 11-е место в генеральной классификации с 282 баллами. В общем зачете Кубка Содружества россиянка занимает второе место с 1032 баллами, уступая лидирующей Виктории Сливко два очка.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Ирина Казакевич
Юрий Бородавко
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