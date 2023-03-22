Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Биатлон

Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:53

Кирхнер покинул пост главного тренера сборной Германии по биатлону

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Трехкратный олимпийский чемпион Марк Кирхнер покинул пост главного тренера мужской сборной Германии по биатлону.

Сообщается, что Кирхнера заменит словенский специалист Урош Велепец, который в сезоне-2022/23 работал его помощником. Велепец будет работать в паре с бывшим немецким лыжником Йенсом Филбрихом.

«Прежде всего, особая благодарность моей жене и семье. Без них такое путешествие и стопроцентная поддержка соревновательного спорта были бы невозможны. Работа приносила мне много радости до самого конца. Но теперь пришло время прокладывать путь для новых проектов», — приводит слова Кирхнера Ski-nordique.

52-летний Кирхнер занимал должность главного тренера сборной Германии по биатлону с 2010 года. Под его руководством немецкая команда в эстафете завоевала серебро на Олимпийских играх в Сочи и бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане.

В нынешнем сезоне немецкие биатлонисты только один раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала: Бенедикт Долль на этапе Кубка мира в Эстерсунде завоевал золотую награду в индивидуальной гонке на 20 км.

Источник: https://www.ski-nordique.net/
Сборная Германии по биатлону
0
Читайте также
«Барселона» выиграла первое домашнее класико с Хави. Чемпионский титул почти в кармане
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Лавров указал на подрыв стабильности планами Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Верховный суд России назвал преступлением сдачу в плен в случае возможности сопротивления
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев отреагировал на желание Ягудина принять участие в биатлонной гонке