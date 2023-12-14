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Сегодня, 22:00

Бажин: «Хотел бы ровно отработать весь сезон, как бегают европейцы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский биатлонист Кирилл Бажин ответил, как после удачного старта сезона следует распределить силы на оставшуюся часть сезона.

«Я всегда говорил, что хотел бы ровно отработать весь сезон, как бегают европейцы. Всегда состояние должно позволять бороться в каждой гонке. Такой стабильный сезон мне удалось провести в последний год в юниорах, но потом были нюансы, которые на это влияли», — приводит слова Бажина Metaratings.ru.

Российские и белорусские биатлонисты на данный момент отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
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