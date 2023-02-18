Бажин: «На последнем круге я попытался подобраться к Кариму, но потом понял, что не могу его догнать»

Биатлонист Кирилл Бажин рассказал о борьбе с Каримом Халили в гонке преследования на этапе Кубка России в Чайковском.

«Я уже прошел много гонок с опытными спортсменами, набрал хороший опыт в борьбе с ними. Я старался не смотреть на них, а работать в своем темпе и следить за своей стрельбой. Сегодня все сложилось хорошо. С первых кругов пришлось работать очень сильно и постоянно добавлять. Из-за этого мне не хватило сил на последний круг, чтобы побороться с Каримом Халили, но я доволен и этим результатом. На последнем круге я попытался подобраться к Кариму, но потом понял, что мы идем ровно, и я не могу его догнать.

Не было мыслей, что кто-то меня догонит, потому что были грамотные подсказки от тренеров, и я понимал, что нужно бороться до последнего. Зимой это у меня первый личный подиум. Начало сезона складывалось не так, как мне хотелось, но мы идем дальше и развиваемся», — цитирует Бажина Metaratings.ru.

Бажин стал третьим в пасьюте на шестом этапе Кубка России. Гонку выиграл Эдуард Латыпов, Карим Халили занял второе место.

19 февраля в Чайковском пройдут мужской и женский масс-старты.