Глава комиссии спортсменов IBU: «Сейчас у нас ограниченный контакт со сборными России и Белоруссии»

Глава комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов Клэр Иган рассказала «СЭ», как сейчас складывается общение с российскими и белорусскими спортсменами.

— Для того чтобы понять, что нужно биатлонистам и что они хотят, нужно иметь хорошую сеть коммуникаций. Мы создали эту сеть и поддерживаем ее со всеми командами. Я собрала адреса электронной почты всех спортсменов. В каждой сборной есть один представитель от команды. Этот представитель помогает коммуникации с партнерами по его команде. Получается около 45 представителей из разных стран. Они нам очень помогают.

— Есть ли в этой группе представитель сборной России?

— Да. Поскольку сейчас Россия и Белоруссия не являются активными членами IBU, так как их федерации были отстранены, у нас ограниченный контакт с этими сборными. Но, конечно же, у нас есть связь с представителями команд России и Белоруссии. Они были активно вовлечены в нашу коммуникативную сеть до отстранения.

— Но не сейчас?

— Сейчас, поскольку они отстранены, у нас нет привычного общения с ними. Однако мы в комиссии спортсменов решили, что будем держать контакт открытым. Например, мы делали опрос российских и белорусских спортсменов в январе, когда МОК сделал заявление. Это был последний раз, когда у нас был официальный контакт со спортсменами из этих стран. Мы написали письма на русском языке всем российским и белорусским спортсменам. В них был перевод заявления МОК и опрос, чтобы биатлонисты могли поделиться своим мнением по поводу заявления, а также рассказать о том, как конфликт повлиял на них. Таким образом мы пытаемся понять, как у них дела, — сказала Иган «СЭ».

В начале марта 2022 года IBU объявил о том, что отстранил от соревнований всех российских спортсменов до конца сезона-2021/22. Впоследствии отстранение было продлено и на следующий сезон.