Команда Башкортостана выиграла эстафету на чемпионате России по летнему биатлону

Сегодня, 10:25
Команда Республики Башкортостан одержала победу в мужской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону.
За сборную выступали Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов.
Второе место в эстафете заняла команда Тюменской области-1 (Евгений Гараничев, Александр Поварницын, Александр Логинов и Вячеслав Малеев), отставание 18,0 секунды.
Тройку лучших замкнула команда ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Михаил Бурундуков и Никита Поршнев; +40,2).
Летний чемпионат России по биатлону. Тюмень.
Эстафета, мужчины
1. Башкортостан (Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов) — 1 час 17 минут 28,7 секунд (7 промахов).
2. Тюменская область-1 (Евгений Гараничев, Александр Поварницын, Александр Логинов, Вячеслав Малеев) +18,0 секунды (4).
3. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Михаил Бурундуков, Никита Поршнев) +40,2 (6).