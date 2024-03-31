Команда Логинова и Гараничева выиграла эстафету на чемпионате России в Тюмени

Сегодня, 13:27
Биатлонисты Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Евгений Гараничев стали победителями эстафеты на чемпионате России в Тюмени.
Спортсмены, представляющие Тюменскую область, финишировали за 1 час 20 минут 37,7 секунды.
Второе место заняла команда ХМАО-ЮГРА-1 (Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Алексей Вагин, Петр Пащенко), отставшая от лидеров на 30,5 секунды. Третьей стала сборная Белоруссии (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Степан Данилов, Антон Смольский) — отставание +1.13,6.
Ранее 36-летний Гараничев объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Чемпионат России. Тюмень.
Мужчины. Эстафета.
1. Тюменская область (Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Евгений Гараничев) — 1.20.37,7 (0 штрафных кругов + 2 промаха)
2. ХМАО-ЮГРА-1 (Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Алексей Вагин, Петр Пащенко) — +30,5 (0+10)
3. Сборная Белоруссии-1 (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Степан Данилов, Антон Смольский) — +1.13.6 (0+8)
4. Сборная Белоруссии-2 (Илья Авсеенко, Максим Воробей, Павел Белько, Иван Тулатин) — +2.49,4 (0+13)
5. Новосибирская область (Павел Кудряшов, Роман Еремин, Олег Домичек, Даниил Серохвостов) — +3.30,9 (0+8)
6. ЯНАО (Александр Бектуганов, Виктор Плицев, Дмитрий Абашев, Рустам Каюмов) — +3.46,5 (3+12)