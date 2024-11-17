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Биатлон

Сегодня, 13:10

Команда Резцовой выиграла смешанную эстафету в Кубке Международной лиги клубного биатлона

Алина Савинова
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Лыжный клуб «Наседкина» стал победителем смешанной эстафеты в Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

Квартет, состоящий из Александра Поварницына, Эдуарда Латыпова, Полины Шевниной и Кристины Резцовой, преодолел дистанцию за 1 час 8 минут 26 секунд.

Второе место в гонке занял БК «Профински» в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Анастасии Халили и Виктории Сливко. Их отставание от лидеров составило 11,2 секунды.

Тройку призеров замкнул БК «Белорусский нефтяник» (+54,9 секунды), который представляли Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Анна Сола и Динара Смольская.

Биатлон

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