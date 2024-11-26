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Биатлон

Сегодня, 13:18

Губерниев — о лишении медалей Устюгова: «Меньше допинг надо жрать»

Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что российский биатлонист Евгений Устюгов был лишен золотой и бронзовой медалей Олимпиады-2010.

«Никогда такого не было и вот опять... Мы пожали то, что сами и посеяли. С той стороны все было понятно и ясно, что они медали отнимут, но давайте рассмотрим ситуацию с другой стороны. Где наша спортивная медицина? Где наши паспорта крови? Где наш контроль над спортсменами, если у них с детства или юношества аномальные показали? Где, в конце концов, наши терапевтические исключения? Это все вопросы риторические. А самое главное — меньше допинг надо жрать! Поэтому, к сожалению, мы что посеяли, то и по пожали», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее пресс-служба Biathlon Integrity Unit сообщила, что спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на лишение его медалей Олимпийских игр 2010 года.

На Олимпиаде в Ванкувере россиянин завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете.

(Дарик Агаларов)

Биатлон
Дмитрий Губерниев
Евгений Устюгов

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