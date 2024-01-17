Корнев объяснил, почему отказался от перехода в команду Югры

Биатлонист Александр Корнев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему отказался от предложения сборной Ханты-Мансийского автономного округа перейти в их команду из Удмуртской Республики.

— У тебя и Мухамедзянова были предложения от ХМАО. Почему ты отказался?

— Да, я был в раздумьях. Но Иван Юрьевич [Черезов] нам помог. Он сделал для нас с Ильназом многое в этом сезоне. Поэтому особо не рвался переходить.

— Но в Хантах у тебя, насколько понимаю, не только профессиональный интерес, но и личный, так как за регион выступает твоя девушка.

— Да, получилось так, что девушка перешла в этом сезоне. Но это профессиональный спорт. Чем-то всегда приходится жертвовать.

— Когда мы общались по поводу перехода Александра Поварницына из Удмуртии в тюменскую сборную, он рассказал, что у него стали лучше дела с инвентарем. В новой команде можно, например, больше патронов отстрелять и подобрать. Как у тебя с оснащением? Всего ли хватает?