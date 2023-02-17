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Сегодня, 11:59

Корнев признался, что пока не может разобраться со стрельбой лежа

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Самый молодой биатлонист сборной России Александр Корнев прокомментировал спринт на Кубке России в Чайковском, где он занял восьмое место, и рассказал о своих проблемах в стрельбе.

«Наверное, сегодня была работа над ошибками, но на лежке я допускаю в этом сезоне одну и ту же ошибку. По состоянию ходом я чувствую, что мы сделали очень хорошую работу. Думаю, у меня подходит функциональный пик, а со стрельбой лежа пока не могу разобраться. На стойке мне Халили помог последним не промазать. Он промахнулся, а я притормозил, понял, что надо попадать. Для меня эти старты подводящие, а главные в сезоне — юниорское первенство России и взрослый чемпионат страны в Ханты-Мансийске. Я бегу для себя, для улучшения своих навыков, чтобы стать лучше в своих кондициях. В стрельбе у меня слишком большое желание, которое надо отключать и просто работать на качество, чтобы показать тот результат, на который я способен», — приводит слова Корнева Metaratings.ru.

22-летний представитель Удмурсткой республики занимает в общем зачете Кубка России 12-е место с 284 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonist-kornev-v-strelbe-u-menya-slishkom-bolshoe-zhelanie-kotoroe-nado-otklyuchit-228581/
Биатлон
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