Биатлонист Александр Корнев: «Буду улучшать стрельбу и ход»

Биатлонист Александр Корнев подвел итоги спринта на третьем этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.

23-летний Корнев занял восьмое место в спринтерской гонке.

«Думаю, что я бы улучшил оба качества: стрельбу и ход. Не буду на чем-то акцентировать внимание, а буду улучшать себя в стрельбе и ногах. Тяжело сказать, что мешает мне на соревнованиях выступать также успешно, как на тренировках. Видимо, где-то что-то упускаю», — приводит слова Корнева «РБ Спорт».

Победителем спринта стал Кирилл Бажин.