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Биатлон

Сегодня, 16:33

Биатлонист Александр Корнев: «Буду улучшать стрельбу и ход»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Биатлонист Александр Корнев подвел итоги спринта на третьем этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.

23-летний Корнев занял восьмое место в спринтерской гонке.

«Думаю, что я бы улучшил оба качества: стрельбу и ход. Не буду на чем-то акцентировать внимание, а буду улучшать себя в стрельбе и ногах. Тяжело сказать, что мешает мне на соревнованиях выступать также успешно, как на тренировках. Видимо, где-то что-то упускаю», — приводит слова Корнева «РБ Спорт».

Победителем спринта стал Кирилл Бажин.

Источник: «РБ Спорт»
Биатлон
Александр Корнев
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