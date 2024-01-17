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Сегодня, 20:30

Корнев рассказал, кто из биатлонистов может повторить достижение Большунова

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Корнев поделился с «СЭ» мнением о том, кто в биатлоне мог бы повторить текущую победную серию лыжника Александра Большунова. На данный момент Большунов выиграл 15 гонок Кубка России подряд.

— В Чайковском ты говорил, что в биатлоне реально выигрывать гонки подряд, как это сейчас делает Большунов в лыжах. Если брать нынешних биатлонистов, то кто, на твой взгляд, ближе всего к этому?

— В биатлоне это сделать сложнее, потому что нужно быть всегда хладнокровным. Ото дня ко дню у тебя состояние может стать тяжелее. Состояние влияет на голову, а голова влияет на стрельбу. Поэтому даже Фуркаду в его идеальных кондициях не удавалось одержать большое количество побед подряд. Его все равно отодвигали. Поэтому тяжело сказать, кто бы из нынешних биатлонистов смог повторить достижение Большунова. Эдик в прошлом году сделал серию, если не ошибаюсь, из пяти побед. Он был готов и головой, и телом в тот момент. Поэтому думаю, что Латыпов способен на такое, — сказал Корнев.

Александр Корнев и&nbsp;Йоханнес Бе&nbsp;теперь празднуют победу в&nbsp;одном стиле. «Когда делал жест Йоханнеса Бе, думал о том, чтобы не упасть». Биатлонист Корнев ярко начал 2024-й

Биатлон
Сборная России по биатлону
Александр Большунов
Александр Корнев
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