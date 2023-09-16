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Биатлон

Сегодня, 12:30

Корнев заявил, что в индивидуальной гонке будет совсем другим спортсменом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Молодой биатлонист из Удмуртии Александр Корнев прокомментировал итоги спринта на летнем чемпионате России в Тюмени, где он занял девятое место с тремя промахами.

«Поводы для оптимизма всегда есть, сегодня бежалось легко, погода хорошая. Надеюсь, завтра удастся лучше справиться со стрельбой. В эстафете у Удмуртии нет полноценной команды, но мы планируем объединить силы с Татарстаном. Они наши соседи, поэтому буду рад бежать с ними в одной команде. В стрельбе надо, конечно, исправляться. Думаю, в индивидуальной гонке я буду совсем другим спортсменом», — приводит слова Корнева Metaratings.ru.

Победу в спринте одержал Петр Пащенко. Вторым финишировал Эдуард Латыпов, замкнул тройку лучших Антон Бабиков.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonist-kornev-v-individualnoi-gonke-ya-budu-sovsem-drugim-sportsmenom-284943/
Биатлон
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