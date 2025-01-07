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Биатлон

Сегодня, 11:15

Резцова отреагировала на слова Андрея Романова, назвавшего ее самой дерзкой биатлонисткой России

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Двукратный призер Олимпиады по биатлону Кристина Резцова в интервью «СЭ» рассказала об общении с двоюродным братом, журналистом Андреем Романовым во время соревнований.

— В Рязань на Гонку чемпионов приехал еще один член семьи — Андрей Романов. Насколько он добавляет тебе эмоций?

— Конечно, всегда радостно встретиться с родственниками. Разумеется, он сразу приехал к нам в гости, пообщались. Да, он теплоты добавляет. Но когда идут соревнования, то мы всегда по раздельности. Даже спрашивала его: «Тебе сложно комментировать, когда я бегу?» Он ответил: «Нет, у меня нет какого-то предвзятого отношения».

— Слышала, как он объявил тебя по стадиону, когда ты стартовала в квалификации?

— Нет.

— «Самая дерзкая биатлонистка России».

— Ха-ха. Возможно, это правда. Я знаю его мнение обо мне как о спортсменке. Мне это даже льстит, с одной стороны. Он вообще за словом в карман не лезет. У него представление каждого человека очень емкое. Поэтому мне может быть только приятно от этого.

Кристина Резцова. «Я — самая дерзкая биатлонистка России? Ха-ха! Возможно, это правда». Интервью Кристины Резцовой

— Нет маленькой обиды, что двоюродный брат пошел больше в лыжные гонки, а не в биатлон?

— Абсолютно нет. Он больше понимает в лыжах, потому что изначально был ближе к лыжному спорту. Да и глупо обиду иметь. У каждого свои интересы. Кто где чувствует себя комфортнее, там и должен быть, — сказала Резцова «СЭ».

Кристина Резцова
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