Кристина Резцова стала мамой во второй раз

Двукратный призер Олимпиады-2022 Кристина Резцова стала мамой во второй раз.

«Кристина стала мамой во второй раз! Биатлонистка и ее муж Иван назвали новорожденную Полиной. Вес — 3310. Рост — 51. Поздравляем счастливых родителей», — сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Первая дочка Кристины и Ивана Анисимова Александра появилась на свет в феврале 2021 года.

26-летняя Резцова — дочь олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анфисы Резцовой. Она пропустила нынешний сезон из-за беременности. На Олимпийских играх в Пекине спортсменка завоевала серебро в женской эстафете и бронзу в смешанной эстафете.