Кручинкина объяснила, почему тренировалась в Сочи в белорусской экипировке

Биатлонистка Елена Кручинкина объяснила «СЭ», почему на этапе Кубка Содружества тренировалась в белорусской экипировке.

— Экипировка у тебя еще белорусская, верно?

— У меня есть часть белорусской, часть российской осталась с юниорского возраста, — сказала Кручинкина «СЭ». — Я была в сборной юниоров много лет. Поэтому она еще есть. Просто, когда я уехала из Белоруссии, заехала домой на один день, не успела поменять. Надеялась, что перед Сочи поеду. Там было мало времени, я сдала билеты и осталась в Тюмени, поэтому экипировка белорусская. Думаю, что белорусы не обидятся, что я в их экипировке пока катаюсь. Извините.

— В Тюмени на чемпионате России уже поменяешь?

— В белорусской точно бегать не буду. Посмотрим.

В это межсезонье спортсменка вернулась в Россию и теперь представляет команду Тюменской области. С 2018 по 2023 год Кручинкина выступала за сборную Белоруссии.