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Сегодня, 14:45

Кручинкина: «Через несколько дней после свадьбы узнала, что не вхожу в состав сборной Белоруссии»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонистка Елена Кручинкина в разговоре с «СЭ» объяснила, почему после свадьбы с Дмитрием Шамаевым не поменяла фамилию.

— Твоя сестра Ирина окончательно сменила соревновательную фамилию на фамилию мужа (Шаклеина). Почему ты нет?

— Просто мы сыграли свадьбу в мае, — сказала Кручинкина «СЭ». — И через несколько дней у меня должен был быть сбор в Раубичах. Поэтому не было времени заниматься документами. Но через несколько дней после свадьбы я узнала, что не вхожу в состав национальной сборной и вообще не вхожу никуда. Могла бы заняться этим вопросом, но уже время ушло, нужно было тренироваться. Поменяю потом как-нибудь. У меня муж не обижается. Он сначала напрягался, после сказал: «Поменяешь, когда удобно будет». Понимает, что трудно менять все документы: права, паспорт.

В это межсезонье спортсменка вернулась в Россию и теперь представляет команду Тюменской области. С 2018 по 2023 год Кручинкина выступала за сборную Белоруссии.

Елена Кручинкина. «Может дальше отпустит, но сейчас есть обида». Почему Елена Кручинкина ушла из сборной Белоруссии?

Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
Елена Кручинкина
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