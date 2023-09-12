Кручинкина: «Через несколько дней после свадьбы узнала, что не вхожу в состав сборной Белоруссии»

Биатлонистка Елена Кручинкина в разговоре с «СЭ» объяснила, почему после свадьбы с Дмитрием Шамаевым не поменяла фамилию.

— Твоя сестра Ирина окончательно сменила соревновательную фамилию на фамилию мужа (Шаклеина). Почему ты нет?

— Просто мы сыграли свадьбу в мае, — сказала Кручинкина «СЭ». — И через несколько дней у меня должен был быть сбор в Раубичах. Поэтому не было времени заниматься документами. Но через несколько дней после свадьбы я узнала, что не вхожу в состав национальной сборной и вообще не вхожу никуда. Могла бы заняться этим вопросом, но уже время ушло, нужно было тренироваться. Поменяю потом как-нибудь. У меня муж не обижается. Он сначала напрягался, после сказал: «Поменяешь, когда удобно будет». Понимает, что трудно менять все документы: права, паспорт.

В это межсезонье спортсменка вернулась в Россию и теперь представляет команду Тюменской области. С 2018 по 2023 год Кручинкина выступала за сборную Белоруссии.