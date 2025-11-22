Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 12:38

Метеля стала победительницей масс-старта на Кубке лиги клубного биатлона

Алина Савинова
Виктория Метеля.
Фото Союз биатлонистов России

Россиянка Виктория Метеля выиграла масс-старт на 10 км на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

22-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 28 минут 46,1 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место заняла Кристина Резцова с отставанием в +7,2 секунды, на счету которой два промаха. Тройку замкнула Анастасия Халили (+14,4 секунды; 4 промаха).

Ранее у мужчин в масс-старте победил Даниил Серохвостов. Вторым стал белорус Антон Смольский, третьим — Карим Халили.

2

  • Николай Шибаев

    Почему зачастили укорачивать дистанции и штрафкруги? Для чего? Есть же международные стандарты. Дикость какая...

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Анастасия Халили (Гореева)
    Кристина Резцова
    Биатлон
    Виктория Метеля
    Читайте также
    Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины
    У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
    Орбан заявил о переломном моменте в конфликте на Украине и расколе в ЕС
    Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
    Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
    ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
    Популярное видео
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
    «Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
    «Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
    Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя