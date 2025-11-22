Метеля стала победительницей масс-старта на Кубке лиги клубного биатлона

Россиянка Виктория Метеля выиграла масс-старт на 10 км на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

22-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 28 минут 46,1 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место заняла Кристина Резцова с отставанием в +7,2 секунды, на счету которой два промаха. Тройку замкнула Анастасия Халили (+14,4 секунды; 4 промаха).

Ранее у мужчин в масс-старте победил Даниил Серохвостов. Вторым стал белорус Антон Смольский, третьим — Карим Халили.