Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 08:00

Кубок и чемпионат России по биатлону: расписание сезона-2024/25

В России и Белоруссии начнется новый биатлонный сезон
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

В ноябре в России начинется биатлонный сезон-2024/25. В его рамках пройдут этапы Кубка и чемпионат России, а также Кубка Содружества.

Расписание Кубка и чемпионата России, сезон-2024/25:

  • 29 ноября — 1 декабря 2024 года: Кубок России, 1-й этап, Ханты-Мансийск
  • 6 — 8 декабря: Кубок России, 2-й этап, Ханты Мансийск
  • 12 — 15 декабря: Кубок + чемпионат Росии, 3-й этап, Ижевск
  • 10 — 12 января 2025 года: Кубок России, 4-й этап, Рязань
  • 23 — 26 января: Кубок + чемпионат России, 5-й этап, Демино
  • 7 — 9 марта: Кубок России, 6-й этап, Златоуст
  • 13 — 16 марта: чемпионат России, Тюмень
  • 19 — 20 марта: чемпионат России, Уват
  • 26 — 30 марта: чемпионат России, Ханты-Мансийск

Гонки Кубка Содружества с участием биатлонистов из России и Белоруссии пройдут: ноябрьский этап — в Ханты-Мансийске, декабрьский — в Чайковском, январский — в Демино, февральский — в Сочи, апрельский — в Мурманске.

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках
Два года без футбола за безумие в матче ЦСКА – «Спартак». Армейца Рошу ждет жестокое наказание
Тутберидзе не приехала на «Гран-при» в Казани
Украинцев предупредили о возможном наказании за незаконное хранение дров
Суд арестовал генерал-майора Росгвардии Мирзу Мирзаева за взятку
Экипажи Су-35 обнаружили излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ в Курской области
Сегодня
Вчера
Неделя