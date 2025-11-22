Видео
Сегодня, 10:45

Серохвостов выиграл масс-старт на Кубке лиги клубного биатлона

Алина Савинова
Даниил Серохвостов.
Фото Союз биатлонистов России

Россиянин Даниил Серохвостов стал победителем масс-старта на 12,5 км на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

26-летний спортсмен допустил два промаха на огневых рубежах и финишировал с временем 33 минуты 19,4 секунды.

Второе место занял белорус Антон Смольский с отставанием в +2,8 секунды. На его счету также два промаха. Тройку призеров замкнул еще один представитель России Карим Халили (+10,0 секунд; 0 промахов).

В 12.00 по московскому времени состоится женский масс-старт.

7

  • Альберт Сомов

    Ещё не факт что Серохвостов смог бы победить если не этот форс мажор возможно Данил и не смог бы победить в очной дуэли Антона Смольского с Халили и Поварницыным он бы наверняка справился а вот с Антоном сомневаюсь я.

    22.11.2025

  • vladmad_75

    Он с Халили в прошлом сезоне показал свое нутро. Тоже покоробило, честно говоря. Про Смольского же вообще никто не вспомнил, хотя его откровенно лишили возможности победить.

    22.11.2025

  • evsomedov

    22.11.2025

  • PollMoscow

    Даниил, зачем так радоваться чужому падению?

    22.11.2025

  • vladmad_75

    Ну что же, с началом сезона. Гонка конечно получилась драматичной. Единственное, что Губера невозможно слушать и я бы на месте белорусов демостративно отказался бы давать интервью его команде. Эпизод Поварницын/Халили конечно спорный, но учитывая то, что Поварницын сломал палку Смольскому, можно сказать, что баш на баш )

    22.11.2025

  • Врн36

    Рубка за миллион, была знатная. В сезоне всем удачи, и без травм

    22.11.2025

  • КИРИЛСОН

    Хорошая гонка, Данька с победой! Поварницыну и Халили без травм:) забыть и двигаться дальше!

    22.11.2025

    Антон Смольский
    Даниил Серохвостов
    Карим Халили
    Биатлон
