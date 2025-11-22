Серохвостов выиграл масс-старт на Кубке лиги клубного биатлона

Россиянин Даниил Серохвостов стал победителем масс-старта на 12,5 км на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. 26-летний спортсмен допустил два промаха на огневых рубежах и финишировал с временем 33 минуты 19,4 секунды. Второе место занял белорус Антон Смольский с отставанием в +2,8 секунды. На его счету также два промаха. Тройку призеров замкнул еще один представитель России Карим Халили (+10,0 секунд; 0 промахов). В 12.00 по московскому времени состоится женский масс-старт.

Альберт Сомов Ещё не факт что Серохвостов смог бы победить если не этот форс мажор возможно Данил и не смог бы победить в очной дуэли Антона Смольского с Халили и Поварницыным он бы наверняка справился а вот с Антоном сомневаюсь я. 22.11.2025

vladmad_75 Он с Халили в прошлом сезоне показал свое нутро. Тоже покоробило, честно говоря. Про Смольского же вообще никто не вспомнил, хотя его откровенно лишили возможности победить. 22.11.2025

PollMoscow Даниил, зачем так радоваться чужому падению? 22.11.2025

vladmad_75 Ну что же, с началом сезона. Гонка конечно получилась драматичной. Единственное, что Губера невозможно слушать и я бы на месте белорусов демостративно отказался бы давать интервью его команде. Эпизод Поварницын/Халили конечно спорный, но учитывая то, что Поварницын сломал палку Смольскому, можно сказать, что баш на баш ) 22.11.2025

Врн36 Рубка за миллион, была знатная. В сезоне всем удачи, и без травм 22.11.2025