Кубок мира по биатлону: расписание гонок и трансляции этапа в Хохфильцене

Сегодня, 11:30
Этап Кубка мира по биатлону 2023 / 2024 в Хохфильцене (Австрия) пройдет с 8 по 10 декабря. В программе соревнований: спринт, гонка преследования и эстафета. «СЭ» публикует расписание соревнований и трансляций. Время начала — московское.
13.30. Спринт, 10 км, мужчины
Трансляция: Евроспорт, Оkkо
16.25. Спринт, 7,5 км, женщины
Трансляция: Евроспорт, Оkkо
14.15. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
Трансляция: Евроспорт, Оkkо
16.45. Гонка преследования, 10 км, женщины
Трансляция: Евроспорт, Оkkо
13.30. Эстафета 4 x 7,5 км, мужчины
Трансляция: Евроспорт, Оkkо
16.15. Эстафета 4 x 6 км, женщины
Трансляция: Евроспорт, Оkkо
Биатлонный Кубок мира состоит из девяти этапов. Стартовал сезон 25 ноября в Эстерсунде (Швеция), а завершится 17 марта в Кенморе (Канада).