Кубок мира по биатлону: расписание гонок и трансляции этапа в Хохфильцене

Этап Кубка мира по биатлону 2023 / 2024 в Хохфильцене (Австрия) пройдет с 8 по 10 декабря

Этап Кубка мира по биатлону 2023 / 2024 в Хохфильцене (Австрия) пройдет с 8 по 10 декабря. В программе соревнований: спринт, гонка преследования и эстафета. «СЭ» публикует расписание соревнований и трансляций. Время начала — московское.

Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене:

8 декабря, пятница

13.30. Спринт, 10 км, мужчины

Трансляция: Евроспорт, Оkkо

16.25. Спринт, 7,5 км, женщины

Трансляция: Евроспорт, Оkkо

9 декабря, суббота

14.15. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Трансляция: Евроспорт, Оkkо

16.45. Гонка преследования, 10 км, женщины

Трансляция: Евроспорт, Оkkо

10 декабря, воскресенье

13.30. Эстафета 4 x 7,5 км, мужчины

Трансляция: Евроспорт, Оkkо

16.15. Эстафета 4 x 6 км, женщины

Трансляция: Евроспорт, Оkkо

Биатлонный Кубок мира состоит из девяти этапов. Стартовал сезон 25 ноября в Эстерсунде (Швеция), а завершится 17 марта в Кенморе (Канада).

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