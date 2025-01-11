Жанмонно одержала победу в гонке преследования на Кубке мира в Оберхофе

Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира-2024/25.

Спортсменка, занявшая первое место, прошла дистанцию в 10 километров за 31 минуту и 14,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второй стала норвежская участница Марен Киркейде, отстав от лидера на 18,1 секунды с двумя промахами. Третье место заняла шведская участница Эльвира Эберг, стартовавшая 37-й, с отставанием в +26,2 секунды и одним промахом.

В субботу также пройдет мужская гонка преследования. Этап соревнований завершится 12 января.

Кубок мира по биатлону-2024/25

4-й этап. Оберхоф

Женщины. Гонка преследования

1. Лу Жанмонно (Франция) — 31 минута 14,9 (1 промах)

2. Марен Киркейде (Норвегия) +18,1 (2)

3. Эльвира Эберг (Швеция) +26,2 (1)