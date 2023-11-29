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Сегодня, 16:00

Кубок мира по биатлону: смотреть трансляцию женской эстафеты в Эстерсунде

Трансляцию женской эстафеты на первом этапе Кубка мира покажет Okko Sport
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Женская эстафета 4х6 км в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 пройдет 29 ноября в Эстерсунде, Швеция.
Фото AFP
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Женская эстафета 4х6 км в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/24 пройдет 29 ноября в Эстерсунде, Швеция. Начало — в 17.20 по московскому времени.

Прямая трансляция этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/24 в Эстерсунде доступна в онлайн-кинотеатре Okko по подписке, на IBU Live TV, а также на канале Евроспорт 1.

Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

Старт-лист

1. Франция (Лу Жанмонно, Хло Шевалье, Жюстин Брезаз-Буше, Жюлия Симон)

2. Норвегия (Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд)

3. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Эльвира Оберг, Ханна Оберг)

4. Германия (Янина Хеттих-Вальц, София Шнайдер, Ванесса Фойгт, Франциска Пройс)

5. Италия (Ребекка Пасслер, Доротея Вирер, Самуэла Комола, Лиза Виттоцци)

6. Швейцария (Элиза Гаспарин, Эми Басерга, Аита Гаспарин, Лена Хекки-Гросс)

7. Чехия (Тереза Воборникова, Джессика Йислова, Маркета Давидова, Люция Харватова)...

10. Украина (Кристина Дмитренко, Дарья Блашко, Анна Кривонос, Ирина Петренко)...

16. Словения (Жива Клеменчич, Полона Клеменчич, Лена Репинч, Анамария Лампич)...

17. Румыния (Анастасия Толмачева, Елена Чиркова, Андреа Мездря, Энико Мартон)

Кубок мира по биатлону: расписание первого этапа и где смотреть

Биатлон
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