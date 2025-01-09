Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 18:00

Кубок России по биатлону: расписание и где смотреть четвертый этап в Рязани

Четвертый этап Кубка России по биатлону пройдет с 10 по 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото СБР, Telegram
Telegram Дзен

Четвертый этап Кубка России принимает база биатлонного комплекса «Алмаз» в Рязани. В пятницу, 10 января, будут проведены спринты, в субботу, 11 января, — гонки преследования, а в воскресенье, 12 января, состоятся суперспринты у мужчин и женщин.

Расписание третьего этапа Кубка России-2024/25 в Рязани (время — московское):

10 января, пятница

11.00. Мужчины. 10 км, спринт

14.00. Женщины. 7,5 км, спринт

11 января, суббота

11.00. Мужчины. 12,5 км, гонка преследования

14.00. Женщины. 10 км, гонка преследования

12 января, воскресенье

14.00. Мужчины. Суперспринт

14.30. Женщины. Суперспринт

В прямом эфире гонки в Рязани будут транслировать на каналах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также сайте matchtv.ru. В Белоруссии трансляцию можно смотреть на телеканале «Беларусь 5».

У мужчин лидером общего зачета Кубка России по биатлону является Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), у женщин — Наталия Шевченко (Свердловская область).

Биатлон
Читайте также
Ротенберг принес извинения за сравнение журналистов с фашистами
Файзуллин на встрече с Путиным заявил о выделении 4,5 трлн рублей на федпроект
Владелец «Вашингтона» Леонсис рассказал о первой встрече с Овечкиным
В Калифорнии сгорели дома известных актеров из-за лесных пожаров
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Эксперт назвал способ спасти намокший телефон
Сегодня
Вчера
Неделя