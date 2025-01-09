Кубок России по биатлону: расписание и где смотреть четвертый этап в Рязани

Сегодня, 18:00
Четвертый этап Кубка России принимает база биатлонного комплекса «Алмаз» в Рязани. В пятницу, 10 января, будут проведены спринты, в субботу, 11 января, — гонки преследования, а в воскресенье, 12 января, состоятся суперспринты у мужчин и женщин.
11.00. Мужчины. 10 км, спринт
14.00. Женщины. 7,5 км, спринт
11.00. Мужчины. 12,5 км, гонка преследования
14.00. Женщины. 10 км, гонка преследования
14.00. Мужчины. Суперспринт
14.30. Женщины. Суперспринт
В прямом эфире гонки в Рязани будут транслировать на каналах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также сайте matchtv.ru. В Белоруссии трансляцию можно смотреть на телеканале «Беларусь 5».
У мужчин лидером общего зачета Кубка России по биатлону является Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), у женщин — Наталия Шевченко (Свердловская область).