Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:55

Белорус Лазовский выиграл спринт на четвертом этапе Кубка России в Рязани

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стал лучшим в спринте на четвертом этапе Кубка России в Рязани.

Он преодолел 10 км за 22 минуты 34,6 секунды и не допустил ни одного промаха.

Второе место занял Карим Халили (+23,8; 0 промахов), третье — Антон Бабиков (+27,1; 0).

10 января в Рязани также пройдет женский спринт. Начало — в 14.00 по московскому времени. 11 января в Кубке России состоятся гонки преследования.

Кубок России по биатлону-2024/25

4-й этап. Рязань

Мужчины. Спринт

1. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 22 минуты 34,6 (0 промахов)

2. Карим Халили (Москва) +23,8 (0)

3. Антон Бабиков (Башкортостан) +27,1 (0)

3
Биатлон
Антон Бабиков
Дмитрий Лазовский
Карим Халили
Читайте также
Байден заснул на похоронах Джимми Картера
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Опубликованы кадры удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года
Состоялась жеребьевка мужской и женской сеток Australian Open 2025
В РФ планируют снизить срок временной нетрудоспособности на 15%
Сегодня
Вчера
Неделя