Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:05

Шевченко выиграла гонку преследования на Кубке России в Ханты-Мансийске

Игнат Заздравин
Корреспондент
Наталия Шевченко.
Фото СБР
Telegram Дзен

Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

24-летняя спортсменка показала время 29 минут 18,7 секунды, допустив один промах. Второе место заняла Анастасия Зырянова, отставшая от лидера на 7,0 секунды. Тройку призеров замкнула Тамара Дербушева (+13,1).

Также 7 декабря состоится гонка преследования у мужчин. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Кубок России. Второй этап. Ханты-Мансийск

Гонка преследования

Женщины

1. Наталия Шевченко — 29.18,7 (1 промах)

2. Анастасия Зырянова — отставание +7.0 (1)

3. Тамара Дербушева — +13,1 (1)

4. Виктория Метеля — +22,2 (1)

5. Анастасия Гришина — +24,5 (2)

6. Полина Плюснина — +24,7 (1)

Биатлон
Наталия Шевченко
Тамара Дербушева
Читайте также
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
Биография Умара Нурмагомедова: непобедимый боец UFC идет за титулом
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Захарова призвала западные страны озаботиться спасением Украины
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
Сегодня
Вчера
Неделя