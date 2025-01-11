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Биатлон

Сегодня, 14:25

Халили одержала победу в гонке преследования на Кубке России в Рязани

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская биатлонистка Анастасия Халили выиграла гонку преследования на четвертом этапе Кубка России-2024/25.

Дистанция гонки была сокращена с 10 км до 7,5 км из-за погодных условий.

Халили показала время 22 минуты 05,07 секунды, допустив 3 промаха.

Второе место заняла Полина Плюснина (+9,3, 0 промахов). Третьей стала Виктория Метеля (+38,3; 5).

12 декабря на четвертом этапе Кубка России пройдут суперспринты.

Кубок России по биатлону-2024/25

4-й этап. Рязань

Женщины. Гонка преследования

1. Анастасия Халили (Московская область) — 22 минуты 05,07 (3 промаха)

2. Полина Плюснина (ЯНАО/Мордовия) +9,3 (0)

3. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) +38,3 (5)

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Биатлон
Анастасия Халили (Гореева)
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