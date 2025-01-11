Халили одержала победу в гонке преследования на Кубке России в Рязани

Российская биатлонистка Анастасия Халили выиграла гонку преследования на четвертом этапе Кубка России-2024/25. Дистанция гонки была сокращена с 10 км до 7,5 км из-за погодных условий. Халили показала время 22 минуты 05,07 секунды, допустив 3 промаха. Второе место заняла Полина Плюснина (+9,3, 0 промахов). Третьей стала Виктория Метеля (+38,3; 5). 12 декабря на четвертом этапе Кубка России пройдут суперспринты. Кубок России по биатлону-2024/25 4-й этап. Рязань Женщины. Гонка преследования 1. Анастасия Халили (Московская область) — 22 минуты 05,07 (3 промаха) 2. Полина Плюснина (ЯНАО/Мордовия) +9,3 (0) 3. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) +38,3 (5)