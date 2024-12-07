Серохвостов выиграл гонку преследования на Кубке России

Сегодня, 12:58
Биатлонист Даниил Серохвостов стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.
25-летний спортсмен допустил один промах и преодолел дистанцию за 33 минуты 33,5 секунды. Вторым стал Никита Поршнев, отставший от лидера на 24,3 секунды. Третье место занял белорус Антон Смольский (+29,4).
Кубок России. Второй этап. Ханты-Мансийск
Гонка преследования
Мужчины
1. Даниил Серохвостов — 33.33,5 (1 промах)
2. Никита Поршнев — +24,3 (1)
3. Антон Смольский (Белоруссия) — +29,4 (1)
4. Эдуард Латыпов — +52,9 (3)
5. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — +1.07,0 (2)
6. Виктор Плицев — +1.17,8 (3)