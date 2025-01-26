Кубок России по биатлону: смотреть масс-старт

В воскресенье, 26 января, состоится масс-старт в рамках 5-го этапа Кубка России по биатлону. Турнир проходит в Демино (Ярославская область). Публикуем расписание соревновательного дня. Время начала — московское.

Расписание масс-старта Кубка России в Демино

26 января, воскресенье

11.30. Мужчины. Масс-старт. 15 км

14:30. Женщины. Масс-старт. 10 км

В прямом эфире смотреть гонки бесплатно можно на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и в официальном сообществе СБР на платформе VK Видео. Также трансляции доступны и на платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала) по платной подписке. Начало трансляции мужского масс-старта — в 11.15 по московскому времени, женского — в 14.20.