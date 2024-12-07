Кубок России по биатлону в Ханты-Мансийске: смотреть трансляцию гонки преследования

Этап Кубка России по биатлону проходит в эти выходные в Ханты-Мансийске. В субботу, 7 декабря, состоятся гонки преследования.

В прямом эфире соревнования показывает «Матч ТВ». Трансляция женской гонки начнется в 9.00 по московскому времени, мужской — в 11.35. Видео будет также доступно на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Победу в женском спринте одержала Анастасия Зырянова, преодолев дистанцию за 21 минуту 50,7 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Второй стала Полина Плюснина (+20,3 секунды; 0 промахов), тройку призеров замкнула Анастасия Гришина (+22,7; 1 промах).

В мужском спринте первым к финишу пришел Антон Смольский, финишировав с результатом 23 минуты 37,8 секунды. На второй ступени пьедестала расположился Эдуард Латыпов, который уступил Смольскому 0,3 секунды. Оба биатлониста чисто прошли два огневых рубежа. Третье место занял Даниил Серохвостов с двумя промахами (+1,7).