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Биатлон

Сегодня, 08:30

Кубок России по биатлону в Ханты-Мансийске: смотреть трансляцию масс-старта

Этап Кубка России по биатлону завершается в Ханты-Мансийске
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Второй этап Кубка России по биатлону проходит в Ханты-Манскийске. Соревнования принимает Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. В воскресенье, 8 декабря, состоятся масс-старты у мужчин и женщин.

Расписание соревнований этапа Кубка России-2024/25 в воскресенье, 8 декабря (время — московское):

10.00. Женщины, масс-старт 12,5 км

12.30. Мужчины, масс-старт 15 км

В прямом эфире гонки показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Для жителей Белоруссии трансляцию организует телеканал «Беларусь 5».

Этап в Ханты-Мансийске проходит с 6 по 8 декабря. В программе — спринт, гонка преследования и масс-старты у мужчин и женщин.

Биатлон
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