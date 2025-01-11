Латыпов выиграл гонку преследования на Кубке России в Рязани

Биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка России в Рязани.

Дистанция гонки была сокращена с 12,5 км до 7,5 км из-за погодных условий.

30-летний спортсмен с одним промахом финишировал с результатом 20 минут 3 секунды.

Второе место занял белорус Антон Смольский, отставший от лидера на 18,1 секунды. Тройку лидеров замкнул Кирилл Бажин (+33,0).

Кубок России по биатлону-2024/25

4-й этап. Рязань

Мужчины. Гонка преследования

1. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 20.03,0 (1 промах)

2. Антон Смольский (Белоруссия) — +18,1 (1)

3. Кирилл Бажин (Свердловская область) — +33,0 (3)

4. Максим Воробей (Белоруссия) — 44,2 (3)

5. Антон Бабиков (Башкортостан) — 48,8 (2)

6. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 59,2 (6)