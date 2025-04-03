Кубок Содружества, этап в Мурманске: даты и расписание гонок, где смотреть трансляции

3 апреля, 10:00
Финал Кубка Содружества по биатлону-2024/25 пройдет с пятницы по воскресенье, с 4 по 6 апреля, в Мурманске. В программе соревнований индивидуальные и командные спринты, а также масс-старты у мужчин и женщин.
10.00. Женщины, 7,5 км, спринт
13.00. Мужчины, 10 км, спринт
10.30. Женщины, командный спринт
13.00. Мужчины, командный спринт
12.45. Женщины, 12,5 км, масс-старт
14.30. Мужчины, 15 км, масс-старт
Время — московское.
Трансляции гонок в Мурманске в прямом эфире будут проходить на каналах и сайте холдинга «Матч ТВ». В Белоруссии соревнования покажет канал «Беларусь 5».
Перед финалом Кубка Содружества в общих зачетах лидируют: у мужчин — белорус Антон Смольский (1772), у женщин — Виктория Сливко (1602).