Кубок Содружества, этап в Мурманске: даты и расписание гонок, где смотреть трансляции

Финальный этап Кубка Содружества по биатлону пройдет с 4 по 6 апреля в Мурманске

Финал Кубка Содружества по биатлону-2024/25 пройдет с пятницы по воскресенье, с 4 по 6 апреля, в Мурманске. В программе соревнований индивидуальные и командные спринты, а также масс-старты у мужчин и женщин.

Расписание финала Кубка Содружества по биатлону 2024/25

4 апреля, пятница

10.00. Женщины, 7,5 км, спринт

13.00. Мужчины, 10 км, спринт

5 апреля, суббота

10.30. Женщины, командный спринт

13.00. Мужчины, командный спринт

6 апреля, воскресенье

12.45. Женщины, 12,5 км, масс-старт

14.30. Мужчины, 15 км, масс-старт

Время — московское.

Трансляции гонок в Мурманске в прямом эфире будут проходить на каналах и сайте холдинга «Матч ТВ». В Белоруссии соревнования покажет канал «Беларусь 5».

Перед финалом Кубка Содружества в общих зачетах лидируют: у мужчин — белорус Антон Смольский (1772), у женщин — Виктория Сливко (1602).