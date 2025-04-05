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Биатлон

5 апреля, 11:20

Кубок Содружества, командный спринт у мужчин: смотреть трансляцию

Командный спринт у мужчин на этапе Кубка Содружества состоится 5 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эдуард Латыпов.
Фото СБР
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Командный спринт у мужчин в рамках заключительного этапа Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/2025 состоится в субботу, 5 апреля. Соревнования пройдут на базе спортивного комплекса «Долина уюта» в Мурманске. Начало — в 13.00 по московскому времени.

В России трансляцию гонки в прямом эфире можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Планета», а также на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 12.30 мск. Бесплатно следить за мужским командным спринтом можно в официальном сообществе СБР в социальной сети «ВКонтакте». В Белоруссии турнир покажут на канале «Беларусь 5».

Финальный этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/2025 пройдет в Мурманске с 4 по 6 апреля.

Биатлон
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