Кубок Содружества, масс-старт у мужчин: смотреть трансляцию

Мужской масс-старт (15 км) в рамках заключительного этапа Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/2025 состоится в воскресенье, 6 апреля. Соревнования пройдут на базе спортивного комплекса «Долина уюта» в Мурманске. Начало — в 14.30 по московскому времени.

В России трансляцию гонки в прямом эфире можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Арена» и «Матч Планета». Начнется эфир в 14.20 мск. Бесплатно следить за мужским масс-стартом можно в официальном сообществе СБР в социальной сети «ВКонтакте». В Белоруссии турнир покажут на телеканале «Беларусь 5».

Финальный этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/2025 завершится в Мурманске 6 апреля.