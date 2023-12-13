Кубок Содружества по биатлону: расписание и где смотреть трансляции этапа в Уфе

Сегодня, 15:10
С 15 по 17 декабря в Уфе пройдет второй этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует информацию о расписании и трансляциях гонок предстоящего турнира. Время начала — московское.
09.00. Мужской спринт
12.00. Женский спринт
09.00. Мужской пасьют
12.00. Женский пасьют
09.30. Большой мужской масс-старт
12.00. Большой женский масс-старт
Каналы холдинга «Матч» («Матч ТВ», «Матч Арена», «Матч Страна», «Матч Планета») в прямом эфире покажут видеотрансляции гонок этапа Кубка Содружества в Уфе с разогревами в студии перед соревнованиями. Старты также можно будет посмотреть бесплатно на YouTube-канале Союза биатлонистов России (СБР).
Ранее, 13 декабря, биатлонистки из России Наталья Гербулова, Алина Кудисова, Екатерина Носкова и Анастасия Гореева пожаловались на условия проживания в гостинице в Уфе, где пройдет Кубка Содружества.