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Сегодня, 15:10

Кубок Содружества по биатлону: расписание и где смотреть трансляции этапа в Уфе

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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С 15 по 17 декабря в Уфе пройдет второй этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует информацию о расписании и трансляциях гонок предстоящего турнира. Время начала — московское.

Расписание 2 этапа Кубка Содружества в Уфе 2023 / 2024 по биатлону

15 декабря, пятница

09.00. Мужской спринт

12.00. Женский спринт

16 декабря, суббота

09.00. Мужской пасьют

12.00. Женский пасьют

17 декабря, воскресенье

09.30. Большой мужской масс-старт

12.00. Большой женский масс-старт

Каналы холдинга «Матч» («Матч ТВ», «Матч Арена», «Матч Страна», «Матч Планета») в прямом эфире покажут видеотрансляции гонок этапа Кубка Содружества в Уфе с разогревами в студии перед соревнованиями. Старты также можно будет посмотреть бесплатно на YouTube-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее, 13 декабря, биатлонистки из России Наталья Гербулова, Алина Кудисова, Екатерина Носкова и Анастасия Гореева пожаловались на условия проживания в гостинице в Уфе, где пройдет Кубка Содружества.

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