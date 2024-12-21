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Сегодня, 08:30

Кубок Содружества по биатлону: смотреть гонки преследования на этапе в Чайковском

21 декабря состоятся гонки преследования у женщин и мужчин на Кубке Содружества
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Анастасия Халили.
Фото Валентин Козленко/ЦСП
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21 декабря состоятся гонки преследования у женщин и мужчин в рамках III этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону. Турнир проходит в биатлонном комплексе в Чайковском (Пермский край). «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание III этапа Кубка Содружества сезона-2024/2025

21 декабря, суббота

9.30. Мужчины. Гонка преследования — 12,5 км

12.30. Женщины. Гонка преследования — 10 км

В России в прямом эфире следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена». В Белоруссии Кубок Содружества покажут на телеканале «Беларусь 5».

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Биатлон
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