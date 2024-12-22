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Биатлон

Сегодня, 08:30

Кубок Содружества по биатлону: смотреть масс-старт на этапе в Чайковском

Третий этап Кубка Содружества пройдет в Чайковском
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Третий этап Кубка Содружества по биатлону проходит в Чайковском (Пермский край).
Фото СБР, Telegram
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Третий этап Кубка Содружества по биатлону проходит в Чайковском (Пермский край) на базе лыжно-биатлонного комплекса Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени А.А. Данилова. В пятницу и субборту состоялись спринтерские гонки и гонки преследования. В воскресенье, 22 декабря, пройдут масс-старты у мужчин и женщин.

Расписание 22 декабря (воскресенье) на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском

  • 9.30. Мужчины, 15 км, масс-старт
  • 11.50. Женщины, 12,5 км, масс старт

Гонки в прямом эфире транслируют каналы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Для жителей Белоруссии соревнования показывает телеканал «Беларусь 5».

Биатлон
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