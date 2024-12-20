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Биатлон

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Кубок Содружества по биатлону: смотреть спринтерские гонки на этапе в Чайковском

20 декабря на Кубке Содружества пройдут две спринтерские гонки
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото СБР, Telegram
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Третий этап Кубка Содружества сезона-2024/25 по биатлону начнется в пятницу, 20 декабря. Соревнования проходят в Чайковском (Пермский край). В первый день состоятся мужская и женская спринтерские гонки.

Расписание третьего этапа Кубка Содружества в пятницу, 20 декабря (московское время)

  • 09.30. Спринт. 10 км. Мужчины
  • 12.30. Спринт. 7,5 км. Женщины

В прямом эфире обе гонки покажет канал «Матч ТВ». Трансляция будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Перед началом третьего этапа Кубка Содружества в зачете среди мужчин лидирует Антон Смольский (Белоруссия), а среди женщин — Тамара Дебрушева (Россия).

Биатлон
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