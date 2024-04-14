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Кубок Содружества: смотреть трансляцию масс-старта женщин на этапе в Мурманске

Женский большой масс-старт на финальном этапе Кубка Содружества по биатлону состоится 14 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ирина Казакевич.
Фото Global Look Press
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Женский большой масс-старт в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества 2023/2024 по биатлону состоится в Мурманске в воскресенье, 14 апреля. Начало гонок запланировано на 11.00 по московскому времени.

Следить за гонками в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 10.35 мск. Также трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале СБР. Жители Белорусии смогут следить за гонками на местном телеканале БТ5.

Масс-старт у женщин представляет собой гонку на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Последний этап Кубка Содружества стартовал 12 апреля и завершится 14 апреля.

Биатлон
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