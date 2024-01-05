Кубок Содружества по биатлону: смотреть трансляцию спринта в прямом эфире 5 января

5 января в Раубичах пройдут спринты в рамках третьего этапа Кубка Содружества по биатлону

В пятницу, 5 января, в белорусских Раубичах пройдут мужской и женский спринты в рамках третьего этапа Кубка Содружества по биатлону сезона 2023 / 2024. В прямом эфире их видеотрансляции бесплатно можно будет посмотреть в телеэфире канала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

Мужской спринт на дистанцию 10 км в Раубичах начнется в 11.00 по московскому времени (трансляция стартует в 10.30). Начало женского спринта (7,5 км) намечено на 14.00 (эфир на ТВ с 13.10).

Возглавляет мужской общий зачет после двух этапов Кубка Содружества россиянин Эдуард Латыпов. В женском зачете лидирует его соотечественница Виктория Сливко.

Смотреть гонки Кубка Содружества сезона 2023 / 2024 также можно в прямом эфире и бесплатно на официальном YouTube-канале СБР. Кроме того, биатлонные старты показывают на каналах «Матч Арена» и «Матч Планета».

Кубок Содружества по биатлону: расписание гонок и где смотреть этап в Раубичах