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Кубок Содружества по биатлону: смотреть трансляцию спринта в прямом эфире 5 января

5 января в Раубичах пройдут спринты в рамках третьего этапа Кубка Содружества по биатлону
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Биатлонисты на старте гонки Кубка Содружества.
Фото СБР
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В пятницу, 5 января, в белорусских Раубичах пройдут мужской и женский спринты в рамках третьего этапа Кубка Содружества по биатлону сезона 2023 / 2024. В прямом эфире их видеотрансляции бесплатно можно будет посмотреть в телеэфире канала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

Мужской спринт на дистанцию 10 км в Раубичах начнется в 11.00 по московскому времени (трансляция стартует в 10.30). Начало женского спринта (7,5 км) намечено на 14.00 (эфир на ТВ с 13.10).

Возглавляет мужской общий зачет после двух этапов Кубка Содружества россиянин Эдуард Латыпов. В женском зачете лидирует его соотечественница Виктория Сливко.

Смотреть гонки Кубка Содружества сезона 2023 / 2024 также можно в прямом эфире и бесплатно на официальном YouTube-канале СБР. Кроме того, биатлонные старты показывают на каналах «Матч Арена» и «Матч Планета».

Кубок Содружества по биатлону: расписание гонок и где смотреть этап в Раубичах

Биатлон
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