Кубок Содружества по биатлону: трансляция соревнований 23 ноября

На Кубке Содружества состоятся мужская и женская гонки преследования

На стартовом этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске в субботу, 23 ноября, пройдут гонки преследования.

В 9.00 по московскому времени начнется женская гонка, а 12.00 — мужская.

В пятницу, 22 ноября, женский спринт выиграла Тамара Дебрушева, преодолев дистанцию за 22.07,9 без промахов на огневых рубежах. Серебро у Кристины Резцовой (отставание 5,7 секунды), замкнула тройку Светлана Миронова (+6 секунд).

В мужском спринте победу одержал Эдуард Латыпов, показав время 24 минуты 31,3 секунды и допустив два промаха на стрельбище. Второе место занял Даниил Серохвостов (+6,0 и 3 промаха), замкнул тройку лучших Карим Халили (+16,1 и 1 промах).

Прямые трансляции соревнований, которые будут начинаться за 30 минут до гонок, покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.